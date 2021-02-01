161 нарушение выявили при проверке грузовиков в Тюменской области

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

656 грузовиков проверили автоинспекторы в Тюменской области. Выявлено 161 нарушение Правил дорожного движения, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В 10 случаях у водителей грузовиков не было путевой документации, выявлены 30 нарушений правил использования тахографов. 12 грузовиков были технически неисправны либо переоборудованы без разрешения ГИБДД.

Двумя грузовиками управляли люди, не имеющие прав. В с. Казанское автоинспекторы остановили грузовик, ехавший по дороге общего пользования без света фар и без тахографа. При проверке выяснилось, что водитель не имеет права управления транспортом – лишен его в Республике Казахстан за пьяную езду.

В Нижнетавдинском районе за рулем грузовика задержан 17-летний подросток, у которого нет водительского удостоверения. Также не было страхового полиса ОСАГО. Молодой человек отстранен от управлением большегрузной машиной. Грузовик перемещен на специальную стоянку.

Как отмечают в ГИБДД, в Тюменской области сотрудники Госавтоинспекции взяли под особый контроль соблюдение ПДД водителями грузовиков на трассах и в населенных пунктах.