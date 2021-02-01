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Пешеходную экскурсию по улицам детства проведут в Тюмени

Общество, 13:02 22 февраля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пешеходную экскурсию "Улицы моего детства" представят тюменцам гиды 55+ 25 февраля в 12 часов.

"На пешеходной экскурсии количество человек не ограничиваем. Главное, чтобы все соблюдали дистанцию и были в масках. В этот раз наш гид Ольга будет рассказывать о самых популярных улицах, которые были интересны и примечательны в ее детстве. Слушатели узнают их историю, прежние названия. Встреча для тех, кому за 55 лет", — поделилась специалист благотворительного фонда "Старшее поколение" Мария Белоус.

Записаться на экскурсию "Улицы моего детства" и узнать о месте сбора можно по телефону: 30-39-59.

Отметим, пешеходные экскурсии проводят каждый четверг. С расписанием можно ознакомиться в сообществе благотворительного фонда "Старшее поколение" в разделе "Полезный досуг".

Инна Пахомова

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# гиды 55+ , пожилые люди , экскурсия

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