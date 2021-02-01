Подвоз воды жителям деревни Ишменево Тобольского района организуют три раза в неделю

администрация Тобольского района администрация Тобольского района

Первый подвоз воды в дер. Ишменево Тобольского района назначен на 12 часов 18 февраля. Спецтехникой завезут четыре кубометра воды, сообщает администрация муниципалитета.

"По установленным нормативам, на одного человека в сутки для питья и приготовления пищи рассчитано 10 литров воды. В Ишменево проживает 112 человек. Подвоз воды будет осуществляться три раза в неделю. Населению рекомендуют подготовить ёмкости для хранения питьевой воды", - рассказали в администрации.

Напомним, решение о завозе чистой питьевой воды в населенный пункт было принято после того, как двое жителей деревни попали в больницу с гаффской болезнью.

Токсикологи ОКБ №2 оценивают их состояние как стабильное.