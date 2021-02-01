Двое жителей Тюменской области, пострадавшие от гаффской болезни, идут на поправку

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Двое жителей д. Ишменева Тобольского района, у которых диагностировали гаффскую болезнь, дают хороший ответ на лечение. Показатели, которые превышали нормы в десятки тысяч раз, существенно снижаются.

Об этом сообщила пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

"Диагностированные отклонения показателей от норм свидетельствуют об отравлении токсином. Поэтому проводится симптоматическая терапия, направленная на стабилизацию состояния. И динамика положительная", - добавила она.

Мужчины находятся в токсикологическом отделении ОКБ №2 в Тюмени.

У обоих пациентов диагноз "гаффская болезнь" — алиментарно-токсическая пароксизмальная миоглобинурия (АТПМ) — выставлен коллегиально на основании клинической картины и результатов проведения эпидемиологического расследования. Это подтверждение того, что такое отравление у пациентов наступило после употребления в пищу зараженной рыбы.

Изначально симптомы гаффской болезни напоминают отравление, но спустя некоторое время у больного начинаются судороги и острые мышечные боли. Одновременно с этим у человека отказывают конечности. В тяжелой форме гаффская болезнь вызывает необратимые разрушения мышечной ткани всех жизненно важных органов. От человека к человеку эта болезнь не передается.

Александра Малыгина добавила, что по предписанию Роспотребнадзора в д. Ишменева выехала бригада из шести медицинских работников областной больницы № 3. В составе: педиатр, терапевт, фельдшер и три медсестры также работает фельдшер местного ФАПа. Всех жителей населенного пункта осматривают, берут анализы.

Инна Пахомова