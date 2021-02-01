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Александр Моор поздравил тюменских стройотрядовцев с праздником

Губернатор, 17:52 17 февраля 2021

ТИУ | Фото: ТИУ

В Тюменской области история студотрядов началась 55 лет назад с создания стройотряда "Мега". С тех пор и по сей день тюменцы своим трудом, энтузиазмом и азартом в выполнении даже самых сложных задач доказывают, что им любая работа по плечу.

Об этом заявил глава региона Александр Моор, поздравляя тюменских бойцов с Днем российских студенческих отрядов. "Студенческие отряды – это огромная сила, где результат труда – преображение родного края", - отметил Александр Моор.

В 2020 году более 500 бойцов студотрядов работали на строительных площадках, организовывали досуг детей, помогали медикам в больницах и поликлиниках.

Губернатор пожелал членам молодежного движения успешно проявлять себя во всероссийских и международных проектах, дружить, путешествовать, влюбляться, открывать новые таланты, а также побед и достижений в новом летнем трудовом семестре.

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# Александр Моор , Тюменский областной студенческий отряд

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