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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

18 февраля тюменцам обещают пасмурную погоду и небольшой снег

Общество, 07:59 18 февраля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Минус 24 - минус 19 градусов Цельсия покажут столбики термометров в Тюмени 18 февраля, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают преимущественно пасмурную погоду в течение дня, вечером небольшой снег. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 1-4 метра в секунду с порывами до 8 метров в секунду.

Атмосферное давление - 761-754 мм рт. ст.

Заход солнца в 17 часов 45 минут. Долгота дня 9 часов 46 минут. Сегодня день на 5 минут длиннее, чем вчера.

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# погода в Тюмени

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