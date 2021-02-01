18 февраля тюменцам обещают пасмурную погоду и небольшой снег

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Минус 24 - минус 19 градусов Цельсия покажут столбики термометров в Тюмени 18 февраля, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают преимущественно пасмурную погоду в течение дня, вечером небольшой снег. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 1-4 метра в секунду с порывами до 8 метров в секунду.

Атмосферное давление - 761-754 мм рт. ст.

Заход солнца в 17 часов 45 минут. Долгота дня 9 часов 46 минут. Сегодня день на 5 минут длиннее, чем вчера.