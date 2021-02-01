В Тюмени стартовал набор в "Школу парламентаризма"

| Фото: региональное отделение "Молодой Гвардии" | Фото: региональное отделение "Молодой Гвардии"

Регистрация на третий сезон федерального проекта "Школа парламентаризма" стартовала в Тюмени. Она продлится до 25 февраля, сам проект начнется 27 февраля, сообщает региональное отделение "Молодой Гвардии".

Проект направлен на формирование кадров для государственной службы. Участвовать в нем могут люди от 16 до 30 лет. Для этого необходимо заполнить онлайн-заявку по ссылке. С каждым участником свяжутся и пригласят на индивидуальное собеседование.

Экспресс-регистрации на проект также пройдут в учебных заведениях областного центра. 18 февраля желающих ждут в Тюменском колледже транспортных технологий и сервиса (ул. Республики, 237/1). 19 февраля регистрация пройдет в колледже цифровых и педагогических технологий (ул. Минская, 45), 24 февраля – в Тюменском колледже экономики, управления и права (ул. Герцена, 80), 25 февраля – в Тюменском колледже производственных и социальных технологий (ул. Самарцева, 19б).

В 2021 году участников "Школы парламентаризма" ждет обновленный формат, командная игра и полное погружение в политические будни. Парламентарии встретятся со спикерами федерального уровня, проведут собственную предвыборную кампанию и разработают социальный проект. Отличительной особенностью станет то, что за каждой командой закрепят район города, чьи проблемы и предстоит решать начинающим политикам.