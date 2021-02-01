Поезда из Тюмени в Санкт-Петербург, Махачкалу и Нижневартовск будут курсировать чаще

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Периодичность курсирования скорого поезда №73/74 Тюмень – Санкт-Петербург увеличит Свердловская железная дорога с 19 февраля, сообщает пресс-служба компании. Состав будет ходить через день вместо 1 раза в 4 дня.

С 29 апреля также через день начнет ездить поезд №373/374 Тюмень – Махачкала (вместо 1 раз в 4 дня).

А с 15 мая на летний период в расписание вернется скорый поезд №108/107 Тюмень – Нижневартовск (курсирует через день).

Уточнить расписание и приобрести билеты можно на официальном сайте ОАО "РЖД", в приложении "РЖД Пассажирам", а также в железнодорожных кассах.