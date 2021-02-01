В Тюмени задержали водителя, подозреваемого в гибели семилетней девочки

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Водитель автомобиля Volkswagen Polo, подозреваемый в гибели семилетней девочки, задержан в Тюмени. Возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.

Напомним, около 19 часов 17 февраля 50-летний мужчина сбил ребенка на ул. Избышева в Тюмени и скрылся. Девочка получила тяжелые травмы, она умерла в больнице. Позднее полицейские нашли машину злоумышленника на территории дачного общества.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются. Место происшествия и автомобиль осмотрены, зафиксированы следы преступления, допрошены свидетели, назначены экспертизы.

По данным следствия, мужчина находился в состоянии опьянения.