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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

19 февраля в Тюмени будет пасмурно и холодно

Общество, 07:56 19 февраля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Минус 26 - минус 24 градуса Цельсия покажут столбики термометров в Тюмени 19 февраля, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают пасмурную погоду в течение дня, без осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 1-4 метра в секунду с порывами до 8 метров в секунду.

Атмосферное давление - 755-758 мм рт. ст.

Заход солнца в 17 часов 47 минут. Долгота дня 9 часов 51 минуту. Сегодня день на 5 минут длиннее, чем вчера.

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