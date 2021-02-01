19 февраля в Тюмени будет пасмурно и холодно

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Минус 26 - минус 24 градуса Цельсия покажут столбики термометров в Тюмени 19 февраля, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают пасмурную погоду в течение дня, без осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 1-4 метра в секунду с порывами до 8 метров в секунду.

Атмосферное давление - 755-758 мм рт. ст.

Заход солнца в 17 часов 47 минут. Долгота дня 9 часов 51 минуту. Сегодня день на 5 минут длиннее, чем вчера.