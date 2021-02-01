Любитель пьяной езды из Тюмени проведет в колонии восемь месяцев

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К восьми месяцам колонии приговорен 20-летний тюменец за пьяную езду, сообщает региональная прокуратура.

Как следует из материалов уголовного дела, вечером 3 июля 2020 года на ул. Амурской областного центра столкнулись два автомобиля. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД.

У одного из водителей были признаки опьянения. От освидетельствования в областном наркологическом диспансере он отказался. Ранее, в июне 2019 года, молодой человек уже был подвергнут административному аресту за отказ от освидетельствования, а также осужден за кражу к обязательным работам.

Калининский районный суд Тюмени назначил ему восемь месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Осужденный был взят под стражу в зале суда.