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Любитель пьяной езды из Тюмени проведет в колонии восемь месяцев

Происшествия, 10:39 19 февраля 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

К восьми месяцам колонии приговорен 20-летний тюменец за пьяную езду, сообщает региональная прокуратура.

Как следует из материалов уголовного дела, вечером 3 июля 2020 года на ул. Амурской областного центра столкнулись два автомобиля. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД.

У одного из водителей были признаки опьянения. От освидетельствования в областном наркологическом диспансере он отказался. Ранее, в июне 2019 года, молодой человек уже был подвергнут административному аресту за отказ от освидетельствования, а также осужден за кражу к обязательным работам.

Калининский районный суд Тюмени назначил ему восемь месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Осужденный был взят под стражу в зале суда.

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# ДТП , пьяная езда , суд , уголовное дело

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