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Тобольские баскетболисты одержали победу в Липецке

Спорт, 11:38 19 февраля 2021

БК "Нефтехимик" | Фото: БК "Нефтехимик"

Тобольский баскетбольный клуб "Нефтехимик" одержал выездную победу в первенстве российской Суперлиги-2.

В Липецке тоболяки одолели местный клуб "МицуБаскет" — 105:58. Гости активно начали игру и к большому перерыву повели — 40:27. В третьей четверти подопечные Дмитрия Тараканова развили свой успех — 30:11, а в заключительном отрезке закрепили итоговое преимущество - 35:20.

Самым результативным в составе тоболяков стал Игорь Ермаков, набравший 27 очков.

БК "Нефтехимик" прервал свою пятиматчевую безвыигрышную серию. У тоболяков стало 23 очка, они занимают 10 место в турнирной таблице. Следующий поединок тоболяки проведут в Тамбове. 21 февраля они сыграют с местным одноименным клубом.

Евгений Новоселов

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# БК Нефтехимик , Тобольск

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