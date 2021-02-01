  • 19 февраля 202119.02.2021пятница
  • USD73,7755
    EUR88,8700
  • В Тюмени -26..-28 С 2 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени создатели креативных санок получат вознаграждение

Общество, 13:29 19 февраля 2021

База отдыха "Кулига парк" ВКонтакте

Соревнования "Санный день" пройдут на базе отдыха "Кулига парк" 23 февраля. Создатели креативных санок быстрее всех преодолевшие препятствия получат вознаграждение 23 тыс. рублей.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" организаторы праздника, заезды на санках они устраивают второй год. К участию приглашают компании от четырех человек. При этом взнос от сборной должен составить 3 тыс. рублей. Но, как заметили устроители состязаний, эти средства вернутся сторицей.

База отдыха "Кулига парк" ВКонтакте База отдыха "Кулига парк" ВКонтакте ﻿

Гостей базы отдыха ждет масса развлечений, конкурсов и подарков от спонсоров.

"В этот день у нас пройдет розыгрыш акции "Сорви снежный куш", победителю достанется снегоход. Для гостей будут работать лучно-арбалетный тир, лазертаг, пройдет выставка оружия. Всех угостим солдатской кашей", - говорят организаторы.

База отдыха "Кулига парк" ВКонтакте

Вход на базу отдыха бесплатный.

Участникам состязания на креативных санках нужно подать заявку по телефону 56-20-80.

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Кулига парк , санки , соревнования

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:28 19.02.2021Победа на чемпионате WorldSkills Russia гарантирует трудоустройство в Тюменской области
14:25 19.02.2021В преддверии Дня защитника Отечества тюменские гостиницы проверят на соблюдение антиковидных мер
14:13 19.02.2021Доцент ТюмГУ стала соавтором книги "Сто текстов о языке"
14:07 19.02.2021В Тюменской области умер 60-летний мужчина с COVID-19