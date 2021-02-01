В Тюмени создатели креативных санок получат вознаграждение

База отдыха "Кулига парк" ВКонтакте База отдыха "Кулига парк" ВКонтакте

Соревнования "Санный день" пройдут на базе отдыха "Кулига парк" 23 февраля. Создатели креативных санок быстрее всех преодолевшие препятствия получат вознаграждение 23 тыс. рублей.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" организаторы праздника, заезды на санках они устраивают второй год. К участию приглашают компании от четырех человек. При этом взнос от сборной должен составить 3 тыс. рублей. Но, как заметили устроители состязаний, эти средства вернутся сторицей.

Гостей базы отдыха ждет масса развлечений, конкурсов и подарков от спонсоров.

"В этот день у нас пройдет розыгрыш акции "Сорви снежный куш", победителю достанется снегоход. Для гостей будут работать лучно-арбалетный тир, лазертаг, пройдет выставка оружия. Всех угостим солдатской кашей", - говорят организаторы.

База отдыха "Кулига парк" ВКонтакте База отдыха "Кулига парк" ВКонтакте

Вход на базу отдыха бесплатный.

Участникам состязания на креативных санках нужно подать заявку по телефону 56-20-80.

Анжела Лебедева