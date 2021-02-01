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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В преддверии Дня защитника Отечества тюменские гостиницы проверят на соблюдение антиковидных мер

Общество, 14:25 19 февраля 2021

Фото: www.eurasiahotel.ru

Серию проверок соблюдения санитарно-противоэпидемических требований в гостиницах и санаториях Тюменской области анонсировало региональное управление Роспотребнадзора.

Основная цель - оценить, как учреждения предотвращают риски распространения коронавирусной инфекции. К проверкам привлекут представителей органов исполнительной власти. Ранее ведомство разработало ряд документов, регламентирующих работу организаций в условиях осложненной эпидемиологической ситуации. Все они размещены на официальном сайте Роспотребнадзора.

Клиенты санаториев и гостиниц могут сообщить о нарушениях эпидрежима в территориальные органы Роспотребнадзора субъектах Российской Федерации по месту размещения санаторно-курортных учреждений или гостиниц.

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# гостиницы , Роспотребнадзор , санитарные требования , туризм

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