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В Тюмени приговор пожилому убийце оставили без изменения

Происшествия, 14:36 19 февраля 2021

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Приговор мужчине 1949 года рождения, осужденного за убийство соседа, Тюменский областной суд оставил без изменения, сообщает ведомство.

Ранее злоумышленника осудили к 7,5 годам лишения свободы за убийство ровесника. Расправа произошла 14 марта 2020 года после застолья. Тогда пожилой мужчина набросился на свою жертву и стал избивать.

"Он сел поверх упавшего спиной на пол приятеля и бил кулаком по голове. После он стал душить оппонента. С силой давил на шею локтем и удерживал его в таком положении, пока жертва не перестала двигаться", – рассказали в Тюменском областном суде.

Пострадавший скончался в автомобиле скорой помощи по пути в больницу. Злоумышленник вину не признал. Но он не отрицал, что во время борьбы давил на шею соседа, сказал, что не хотел убивать его.

"Несмотря на доводы подсудимого, суд счел доказанным умышленный характер его действий, направленный на убийство. Гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда судом были удовлетворены частично. В общей сложности с осужденного взыскано 900 тысяч рублей", – рассказали в суде.

Приговор был обжалован стороной защиты, но суд вышестоящей инстанции оставил его без изменения.

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# приговор , Тюменский областной суд

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