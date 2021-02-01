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Тюменцев приглашают в музей на семейный квест

Общество, 11:35 20 февраля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Семейный квест "Салют 76!" по выставке "Марш победы" пройдет в музейном комплексе им. И.Я. Словцова 23 февраля в 13 и 15 часов, сообщают организаторы.

Гости отправятся в путешествие по выставке "Марш победы", проявят находчивость, смекалку и смелость при выполнении заданий. Также посетителей познакомят с картинами художников, которые запечатлели в своих работах живую память целой эпохи. В финале участники квеста увидят самый известный оружейный символ, который принес победу, пистолет-пулемет Шпагина.

Стоимость: 100 рублей. Продолжительность: 60 минут. Возрастная категория: 6+.

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# выставка , ГУ МЧС России по Тюменской области , квест

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