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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцам обещают потепление и снежный вечер 20 февраля

Общество, 07:50 20 февраля 2021

Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"

Минус 30 - минус 26 градусов Цельсия покажут столбики термометров в Тюмени днем 20 февраля, прогнозирует сервис Gismeteo. К 17 часам потеплеет до минус 21-го.

Синоптики обещают переменную облачность и снежный вечер. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-5 метров в секунду, после 20 часов направление изменится на северо-восточное.

Атмосферное давление - 756-758 мм рт. ст.

Заход солнца в 17 часов 49 минут. Долгота дня 9 часов 55 минут. Сегодня день на 4 минуты длиннее, чем вчера.

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