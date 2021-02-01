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Контракты на 110 миллионов рублей подписал тюменский и казахский бизнес за полтора года

Экономика, 13:35 20 февраля 2021

департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

34 контракта на сумму более 110 млн рублей подписали предприятия Тюменской области и Казахстана с лета 2019 года после открытия Экспозиции экспортно ориентированных предприятий Тюменской области. Она действует в Нур-Султане и Алма-Ате, работу курирует региональный Центр поддержки экспорта, сообщает ведомство.

Экспозицию открыли для продвижения местных товаров и услуг на рынок Казахстана: помогают тюменским предпринимателям найти партнеров в соседнем государстве, работают с запросами казахских бизнесменов.

По данным руководителя Центра поддержки экспорта Салтанат Сибанбаевой, Тюменская область и Казахстан сотрудничают в сферах АПК, строительства, обмениваются непродовольственными товарами. Планируют развивать сотрудничество в нефтесервисе и лесозаготовках.

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# Казахстан , предпринимательство , центр поддержки экспорта Тюменской области , экспорт

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