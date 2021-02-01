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Медики обследовали жителей Тобольского района на признаки гаффской болезни

Общество, 10:49 20 февраля 2021

департамент здравоохранения Тюменской области (архив)

Признаков гаффской болезни не обнаружено у жителей дер. Ишменево Ачирского сельского поселения, сообщает пресс-служба администрации Тобольского района.

Терапевт, педиатр и фельдшеры обследовали местных жителей. Результаты осмотра и анализов показали, что признаков, указывающих на гаффскую болезнь, ни у детей, ни у взрослых не обнаружено. Всего врачи осмотрели 75 взрослых и 38 детей.

Фельдшер дер. Ишменево ежедневно следит за состоянием здоровья каждого жителя, особое внимание уделяет семьям, чьи родственники с диагнозом "Гаффская болезнь" сейчас находятся на лечении в Тюмени. Под медицинским наблюдением фельдшера находятся и жители соседней дер. Иземети.

Добавим, жителей дер. Ишменево обеспечивают чистой питьевой водой, которую привозят три раза в неделю.

пресс-служба Тобольского района | Фото: пресс-служба Тобольского района

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# гаффская болезнь , Тобольский район

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