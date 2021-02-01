Двум водителям понадобилась помощь пунктов обогрева на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск
Двум водителям оказали помощь на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск 19 февраля.
Первое сообщение поступило в 15 часов 10 минут. На 86-м км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск в Ярковском районе выезжала 146-я пожарно-спасательная часть. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, спасатели обогрели двух человек из автомобиля Ford.
Сообщение о том, что водителю автомобиля Scania нужна помощь на 297-м км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольском районе, поступило в МЧС в 16 часов 4 минуты.
"Сотрудники 37-й ПСЧ обогрели водителя, отогрели двигатель тепловой пушкой, зарядили аккумуляторную батарею", – рассказали спасатели.
Инна Пахомова