Двум водителям понадобилась помощь пунктов обогрева на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Двум водителям оказали помощь на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск 19 февраля.

Первое сообщение поступило в 15 часов 10 минут. На 86-м км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск в Ярковском районе выезжала 146-я пожарно-спасательная часть. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, спасатели обогрели двух человек из автомобиля Ford.

Сообщение о том, что водителю автомобиля Scania нужна помощь на 297-м км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольском районе, поступило в МЧС в 16 часов 4 минуты.

"Сотрудники 37-й ПСЧ обогрели водителя, отогрели двигатель тепловой пушкой, зарядили аккумуляторную батарею", – рассказали спасатели.

Инна Пахомова