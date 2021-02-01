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В Югре в 2020 году добыли 41% всей российской нефти

Экономика, 14:37 20 февраля 2021

admhmao.ru

Доля Югры в общем объеме нефтедобычи в России в 2020 году составила 41%.

Общий объем добычи нефти в регионе за 2020 год, сообщает оперштаб Югры, составил 210,7 млн тонн. Это на 10,7% ниже, чем 2019 году.

Снижение связано с выполнением нефтяниками обязательств по сокращению добычи, взятыми в рамках соглашения ОПЕК+. В апреле прошлого года на фоне практически трехкратного падения цен, спровоцированного пандемией коронавирусной инфекции, участники соглашения договорились о сокращении добычи на 9,7 млн баррелей в сутки. Соглашение будет действовать два года — до 1 мая 2022 года.

К плановым объемам добычи в Югре рассчитывают вернуться к началу 2023 года.

В регионе расположено 6 заводов по переработке нефти, 9 заводов по переработке попутного нефтяного газа и 1 - по переработке газового конденсата. На нефтеперерабатывающих заводах переработано 6,161 млн тонн нефти, на газоперерабатывающих заводах — 23,4 млрд м3 газа.

На заводе по стабилизации газового конденсата им. В.С. Черномырдина (филиал компании "Газпром переработка") в Сургутском районе переработано 10,202 млн тонн газового конденсата.

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# добыча нефти

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