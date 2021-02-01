Первые случаи птичьего гриппа H5N8 подтвердили в России

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Первые случаи инфицирования человека штаммом H5N8 вируса птичьего гриппа А лабораторно подтвердили ученые центра "Вектор", сообщает РИА Новости.

Им оказались заражены семь сотрудников птицефабрики на юге России. В декабре 2020 года здесь зарегистрировали вспышку H5N8 среди поголовья птиц. В короткий срок удалось провести защитные мероприятия и остановить инфекцию.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, больные чувствуют себя хорошо - течение болезни у них было легким. Пока вирус не передается от человека к человеку, но может этому "научиться", если мутирует.

Российские ученые уже приступили к созданию вакцины от птичьего гриппа H5N8.