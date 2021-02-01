Чемпионка Европы Ольга Жаркова проведет для тоболяков тренировку по керлингу

федерация керлинга Тюменской области федерация керлинга Тюменской области

Участница двух зимних Олимпийских игр, чемпионка Европы 2006 года, 11-кратная чемпионка России Ольга Жаркова проведет для тоболяков тренировку по керлингу. Она прибудет в город на следующей неделе. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил вице-президент региональной федерации по керлингу Константин Пережогин.

Во Дворце спорта "Кристалл" Тобольска Пережогин провел первую тренировку по кёрлингу для 25 человек 21 февраля. Региональная и федеральная федерации готовы оказать тобольским инструкторам максимальную поддержку для развития данного вида спорта.

"Перспективы развития керлинга в Тобольске однозначно велики. Есть материальная база, тренеры, люди, которым интересен этот вид спорта. У них горят глаза и они хотят развивать себя в кёрлинге. На следующей неделе Федерация кёрлинга России из Москвы командирует Ольгу Жаркову, заслуженного мастера спорта по кёрлингу и участницу двух олимпиад. Она поможет, подскажет. И это только начало",- говорит Константин Пережогин.

Добавим, что площадкой для развития керлинга в Тобольске стал Дворец спорта "Кристалл". Занятия организованы в рамках реализации проекта "Спорт - норма жизни".

Керлинг в Тюменской области на профессиональном уровне существует два года. По словам вице-президента федерации, за это время ими реализовано два проекта: обучение тюменских школьников на базе пяти школ; семей - за счет средств Фонда президентских грантов.

Анжела Лебедева