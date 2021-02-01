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Тюменцам рекомендуют менять автомобиль раз в пять лет

Общество, 18:58 23 февраля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Как только машина выезжает из автосалона, ее цена автоматически падает.Машина массового сегмента теряет 10% сразу, как проехала свой первый километр, еще 10% - в течение следующего года. Люксовые же бренды теряют в первый год до 25%. Об этом сообщил банковский сотрудник Александр Хорошев.

"Стоимость автомобиля зависит от пробега и состояния. Оптимальные показатели – 5 лет и 80 тысяч километров. В таком случае при продаже можно рассчитывать на 70% от цены. Однако, если за такой же период вы проехали в два раза меньше километров, то можете продать машину на 10-15% выше рыночной. На стоимость влияет также престижность модели, комплектация машины и простота в обслуживании. Ликвидными остаются популярные авто, которые хорошо продаются", - пояснил эксперт.

Кстати, нужно помнить, что через 3-4 года после выпуска одной модели производители скорее всего захотят ее обновить. Это значит, что предыдущая сборка подешевеет на 15-30%. Как пишет Megatyumen.ru, некоторые дилеры советуют продавать автомобиль до окончания гарантии.

"Время года также оказывает влияние на авторынок. С наступлением зимы автодилеры всегда запускают скидочный сезон, и все потенциальные покупатели концентрируют внимание на автосалонах. Динамика рынка показывает, что апрель, сентябрь и октябрь – отличные месяцы для продажи авто с пробегом", - резюмировал Хорошев.

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