БК "Нефтехимик" уступил на выезде лидеру чемпионата

| Фото: БК "Нефтехимик" | Фото: БК "Нефтехимик"

Тобольский баскетбольный клуб "Нефтехимик" потерпел выездное поражение в первенстве российской Суперлиги-2.

В Тамбове тоболяки уступили лидеру чемпионата - 64:83. Начало поединка осталось за баскетболистами "Тамбова". К концу первой четверти они уверенно вели - 31:16. Вторая и третья четверти остались за гостями с одинаковым счетом - 17:14. Но заключительном игровом отрезке вновь сильнее были хозяевами — 24:14. Самым результативным в составе "Нефтехимика" стал Игорь Ермаков, набравший 25 очков.

"Мы играли с лидером чемпионата, что и показало начало встречи. В первой четверти позволили хозяева атаковать с высоким процентом точности с дальней дистанции и они набрали больше 30 очков. Потом игру выровняли, но при этом проигрывали подбор. В концовке вновь не получилось хорошо сыграть", - рассказал после матча главный тренер тоболяков Дмитрий Тараканов.

"Нефтехимик" остался на десятой строчке в турнирной таблице, набрав 24 очка. Первое место делят баскетбольные клубы "Барнаул" и "Тамбов", на их счету по 34 балла.

Тоболякам осталось провести одну игру в регулярном чемпионате. 28 февраля они в Чебоксарах сыграют с клубом "Чебоксарские ястребы".

Евгений Новоселов