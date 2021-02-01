24 февраля в Тюмени будет морозно, ветрено и снежно

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Минус 26 - минус 22 градуса Цельсия покажут столбики термометров в Тюмени 24 февраля, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают пасмурную погоду и снег весь день. Северный ветер будет дуть со скоростью 8-9 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду.

Атмосферное давление повышенное - 755-754 мм рт. ст. Геомагнитные возмущения до 5 баллов - слабая буря.

Заход солнца в 17 часов 58 минут. Долгота дня 10 часов 14 минут. Сегодня день на 4 минуты длиннее, чем вчера.

Из-за мороза для учеников начальной школы объявлена актировка.