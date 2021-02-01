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ФК "Тюмень" переиграл на сборе казахстанских футболистов

Спорт, 12:27 24 февраля 2021

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

ФК "Тюмень" на сборе в Турции взял верх над казахстанской командой "Жетысу" - 2:1, сообщает пресс-служба клуба.

Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу "Тюмени". Голом отметился лучший бомбардир сезона Данил Карпов, добивший мяч в сетку после удара Максима Казанкова.

Во втором тайме команды обменялись реализованными пенальти. Сначала "Жетысу" сравнял счет, затем казахстанцы нарушили правила в своей штрафной на Георгие Маргиеве, за что их голом наказал Михаил Бирюков.

Следующий матч "Тюмень" проведет 26 февраля против подмосковного клуба "Олимп-Долгопрудный".

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