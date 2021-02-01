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Две женщины и ребенок пострадали в аварии в Тюмени

Происшествия, 11:38 24 февраля 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Две автомобилистки и семилетний ребенок пострадали в аварии на перекрестке улиц Мира и Трактовая в Тюмени вечером 23 февраля.

Здесь столкнулись KIA и Renault. "По предварительным данным, водитель машины KIA проехал перекресток на красный сигнал светофора. Один из автомобилей отбросило на Volkswagen. KIA от удара въехал в ограждение", – рассказали в областном управлении ГИБДД.

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Пострадали три человека: водители Renault и Volkswagen – женщины 35 и 28 лет и семилетний пассажир автомобиля KIA. Ребенок ехал в детском удерживающем устройстве. Обстоятельства случившегося выясняются.

Отметим, 23 февраля на дорогах региона произошло пять ДТП. В них пострадали семеро.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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