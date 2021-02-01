В Тюменской гордуме обсудили разрешения на строительство капитальных объектов

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

182 разрешения на строительство капитальных объектов было выдано в Тюмени в 2020 году. Об этом рассказал депутатам директор городского департамента земельных отношений и градостроительства Дмитрий Иванов на заседании постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию, проходившем в режиме видео-конференц-связи 18 февраля.

"55 из них – разрешения на строительство многоквартирных жилых домов общей площадью более 700 тысяч квадратных метров", - уточнил в своем докладе Дмитрий Иванов. Также, по его словам, в течение 2020 года выдано 14 разрешений на строительство социально-культурных объектов, в том числе – девяти объектов образования, их общая площадь – 92,5 тыс. кв. метров.

"Это детские сады по улицам Андрея Кореневского, Новоселов, на Московском тракте, на Дмитрия Менделеева и на улице Константина Посьета и другие, а также школа на одну тысячу двести учебных мест по улице Московский тракт", - добавил он. На всех объектах уже стартовали строительные работы.

Для сравнения – в 2019 году в Тюмени было выдано 29 разрешений на социально-культурные объекты общей площадью 108 тыс. кв. метров, из них семь – образовательные учреждения.

Также в 2020 году 178 завершенных объектов строительства получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья составила 991 тыс. кв. метров, из них 130 тыс. – объекты индивидуального жилого строительства.

Из спортивных объектов, появившихся в нашем городе, директор департамента земельных отношений отметил бассейн, открывшийся на ул. Газовиков и центр спортивной гимнастики на ул. Ватутина.

Депутат Владимир Гороховцев поинтересовался, планируется ли строительство подъездов к домам по ул. Севастопольская 2а и 2, корп. 4. "В настоящее время там есть только въезд со стороны улицы Пржевальского, - отметил он. – Хотелось бы, чтобы разрешения застройщик получал с учетом и этого вопроса".

Дмитрий Иванов на это уточнил, что возможность доступа к участку, на котором будет осуществляться строительство предусмотрена городским градостроительным кодексом. "При формировании земельного участка должна быть учтена и возможность доступа к соседним", - сказал он.

Николай Ступников