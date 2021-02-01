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В Тюмени уроженец Киргизии сдал чужую машину в металлолом

Происшествия, 13:23 25 февраля 2021

prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Обвиняемого в мошенничестве уроженца Киргизии осудили в Тюмени, сообщает Тюменский областной суд.

Мужчина заключил с продавцом ВАЗ-2110 договор купли-продажи и договор займа на 40 тыс. рублей. В течение двух месяцев он обязался ежедневно выплачивать продавцу по 1 тыс. рублей.

Сразу после покупки автомобиля, мужчина сдал его в пункт приема металлолома за 27 тыс. рублей. Вырученные деньги поделил с братом и перестал выходить на связь с бывшим хозяином машины. Потерпевший обратился в полицию.

В судебном заседании подсудимый не признал свою вину в мошенничестве. Суд с учетом смягчающих обстоятельств назначил мужчине наказание в виде 260 часов обязательных работ и взыскал в пользу потерпевшего 39 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

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# мошенничество

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