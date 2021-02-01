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Тюменские мотоциклисты погоняют на льду

Спорт, 12:27 26 февраля 2021

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Первый этап чемпионата и первенство города по мотоциклетному спорту в дисциплине гонки на льду пройдет в Тюмени 28 февраля, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

В состязаниях примут участие победители городских, областных и всероссийских турниров. Они продемонстрируют свой профессионализм в 12 финальных заездах на мотоциклах, не имеющих тормозов, с шипами 28 мм, объемом двигателя 500 см³, мощностью 60 л.с.

Каждый спортсмен встретится в личной встрече друг с другом. В командном и личном зачетах победители определятся по количеству побед в заездах и набранных очков.

По итогам первого этапа сформируют сборную Тюменской области, которую отправят на всероссийские соревнования в Барнаул. Тюменцам предстоит побороться с представителями Новосибирска, Красноярска, Иркутска и других городов.

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# гонки , мотоциклисты

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