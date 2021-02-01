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Модели танков и вещи солдат представлены на выставке "Броня крепка" в Тюмени

Общество, 15:40 25 февраля 2021

Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

С моделями танков и личными вещами солдат могут ознакомиться посетители выставки "Броня крепка", которая действует в музее "Городская дума" в Тюмени, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединения.

Экспозиция организована совместно с тюменским обществом моделистов и частной галереей "Оружие победы".

"Выставка познакомит тюменцев с разнообразием моделей танков от самых ранних образцов техники, захваченной красноармейцами в ходе Гражданской войны у сил Антанты, до современных танков, в том числе Т-34 "Армата". Также здесь представлены образцы вооружения, документы и личные вещи бойцов", – рассказали в музейно-просветительском объединении.

Выставка проработает до 11 апреля 2021 года. Стоимость – 50 рублей. Возрастное ограничение: 0+.

Подробности по телефону: 46-11-59.

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# выставка , история , музей Городская дума

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