Николай Брыкин принял участие в февральском заседании Тюменской городской думы

| Фото: https://duma.tyumen-city.ru/ | Фото: https://duma.tyumen-city.ru/

Муниципальные депутаты живут проблемами горожан, не только их обсуждают, но и участвуют в их решении вместе с исполнительной властью. В этом уверен депутат Госдумы, член думского комитета по государственному строительству и законодательству Николай Брыкин.

25 февраля он вместе с тюменскими депутатами, представителями администрации города принял участие в заседании Тюменской городской думы, на котором рассматривались вопросы оказания услуг населению, предоставления льгот, благоустройства города и развития малого бизнеса.

"Я увидел живое обсуждение важных для тюменцев вопросов. Радует, что большинство депутатов не только выражают свою позицию, но и предлагают пути решения вопросов. Заметно, что они живут теми проблемами, которые беспокоят горожан. Это здорово!" - отметил Брыкин.

Парламентарий рассказал депутатам гордумы о работе федеральных парламентариев, деятельности комитета по государственному строительству и законодательству и своей депутатской работе в избирательном округе и высказал мнение по вопросам повестки заседания, касающихся награждения жителей города нагрудным знаком "За заслуги перед городом Тюменью". К награде представлены Валерий Роженцев — за большой вклад в развитие города, совершенствование местного самоуправления и Валентин Тронь — за большой вклад подрастающего поколения и активное участие в общественной жизни города. "И генерал-лейтенант милиции в отставке Валерий Роженцев, много лет посвятивший охране порядка в городе, и Валентин Тронь, более пятидесяти лет занимающийся воспитанием детей — люди с большой буквы. Своим примером они показывают, как нужно жить, и делают все, чтобы страна была сильной, а будущее — надежным", — отметил Брыкин, подчеркнув, что награда станет признанием их заслуг перед малой родиной. Решение о награждении было принято депутатами единогласно.

После заседания думы Николай Брыкин сообщил журналистам, что работает в избирательном округе с 23 февраля. "Единая Россия" вместе с "Молодой Гвардией", "Волонтерами Победы" и "Волонтерской Ротой Боевого Братства" 23 февраля провела акцию "Защитим память героев". В ней приняли участие десятки тысяч человек во всех регионах. Они принесли цветы к обелискам, захоронениям и мемориалам Великой Отечественной войны в знак защиты памяти героев. Депутат Госдумы Николай Брыкин начал свой рабочий визит в Тюменской области с возложения цветов у Вечного огня на Исторической площади Тюмени у монумента памяти погибших воинов Великой Отечественной войны. "Вечная слава воинам, отдавшим свои жизни за нас и будущие поколения. Мы свято чтим их подвиг. Низко кланяемся, отдавая дань памяти их отваге, мужеству и героизму", — отметил он.

24 февраля депутат работал в Ярково. На встрече с главой района, активом и главами поселений, советом ветеранов обсуждались вопросы, касающиеся нехватки молодых специалистов на селе, прав пользования лесным фондом, водоснабжения частных домов, работы полиции, а также необходимости внесения поправок в действующее законодательство. Аналогичная встреча состоится 26 февраля с жителями Нижней Тавды.

Татьяна Тихонова