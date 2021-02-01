Тюменский центр медицинских катастроф – один из лучших в России

| Фото: областной больницы Тобольска | Фото: областной больницы Тобольска

Территориальный центр медицинских катастроф Областной клинической больницы № 1 занял второе место в конкурсе "Лучший территориальный центр медицины катастроф Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2020 году".

Как сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения, в 2021 году в нем приняли участие 85 территориальных центров медицины катастроф всех регионов России. Главными критериями оценки конкурсантов являются готовность службы к работе в условиях чрезвычайных ситуаций, уровень развития технологий оказания экстренной медицинской помощи и совершенствования региональной структуры центра.

"Труд всего медицинского персонала, их самоотдачу и личный вклад в сохранение главного - здоровья и жизни человека - невозможно переоценить, - считает директор тюменского центра катастроф Евгений Наумов. - Мы гордимся тем, что нас отметили на столь высоком уровне".

Тюменский центр медицинских катастроф был создан в 1995 году. Круглосуточно в центре консультируют медицинские специалисты по 22 профилям - от детских хирургов до нефрологов. Кроме того, одним из главных преимуществ тюменского центра катастроф является то, что он находится на базе многопрофильной областной больницы. Дополнительно при необходимости поступившему пациенту может быть доступна консультация любого врача.

Тюменский Территориальный центр медицинских катастроф транспортирует больных для оказания экстренной медицинской помощи из Вагайского, Уватского и Тобольского районов. В этом им помогает вертолет Ми-8, оборудованный всем необходимым: аппаратом для искусственной вентиляции легких, устройствами для мониторинга жизненно всех важных функций, в общем - реанимационная палата на борту. Также в центре – девять специально оборудованных автомобилей. Центр сотрудничает с ведущими медицинскими учреждениями города и области, с его помощью часто перевозят пациентов, находящихся в очень тяжелом состоянии, которым требуется экстренная медицинская помощь здесь и сейчас.

Всего в 2020 году было 10 тыс. 729 обращений, совершено 2 тыс. 281 выезд, 181 вылет на вертолете, эвакуировано 374 человека.