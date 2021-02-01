В новом центре гимнастики в Тюмени смогут заниматься более тысячи юных спортсменов

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 1 тыс. юных спортсменов смогут заниматься в новом центре гимнастики на ул. Ватутина, 1 в Тюмени.

Условия для них оценили полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор региона Александр Моор.

Директор областного департамента физической культуры, спорта и допобразования Евгений Хромин назвал экскурсию "Путь к олимпийским медалям". Дорога к мировым победам, по его мнению, начинается с порога этого центра. На входе гостей встречают фотографии олимпийских чемпионов Алексея Немова, Светланы Хоркиной и других именитых спортсменов.

Здание построили в 2020 году, сейчас завершается установка оборудования. Часть воспитанников уже занимается в отдельных залах, полностью открыть центр гимнастики планируют в середине марта. По словам Евгения Хромина, учреждение полностью укомплектовано современными снарядами, которые используют на международных соревнованиях. Только на оборудование ушло более 75 млн рублей. Теперь центр может принимать турниры самых разных уровней, включая всероссийские.

Заниматься гимнастикой здесь начинают с четырех лет, для этого создана группа раннего развития. В планах открыть набор трехлеток и даже годовалых малышей.

Все станки сертифицированы и одобрены для занятий детской гимнастикой. Также центр включает тренажерный зал, блок силовой подготовки, раздевалки, душевые, медицинский кабинет, буфет, места для отдыха - всего около 6 тыс. кв. м. Все помещения приспособлены для маломобильных групп.

Евгения Шевцова