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В Тюмени запустят сервис в Telegram для поиска работников в сфере бизнеса

Экономика, 11:10 28 февраля 2021

СБОР ВКонтакте

Сервис "Работа-Тюмень" разработали для поиска сотрудников в сфере бизнеса Тюменской области. Его в тестовом режиме запустят в Telegram с 3 марта.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в студенческом комитете ТРО "Опоры России".

По словам председателя комитета Никиты Савина, в сервисе работодатели смогут разместить актуальные вакансии, соискатели - ставить резюме через специально разработанную форму.

"Доступ к резюме получат все члены "Опоры России", в первую очередь именно для них и разрабатывался данный канал. Но затем мы решили сделать его доступным для всех предпринимателей региона, которые находятся в поиске квалифицированных специалистов", - говорит Никита Савин.

СБОР ВКонтакте

Добавим, студенческий комитет регионального отделения "Опоры России" был образован в 2018 году. За это время участники провели ряд мероприятий, проектов, связанных с развитием молодежного предпринимательства. С конца 2019 г. комитет стал самостоятельной организацией - СБОР – сообщество студентов, которые хотят развивать себя и построить свой бизнес.

Анжела Лебедева

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# Telegram , работа , сервис , студенты

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