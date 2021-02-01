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Мошенница обманула тюменок на 13 тысяч рублей

Происшествия, 12:43 27 февраля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Несколько жительниц Тюмени стали жертвами обмана. Полицейские выяснили, что тюменки откликнулись на размещенное в Интернете объявление о помощи с оформлением водительского удостоверения, сообщает городское УМВД. Общая сумма ущерба составила более 13 тыс. рублей.

Потерпевшие звонили по указанному номеру. Ответившая на звонок женщина рассказывала им, какой пакет документов необходимо предоставить и обозначила денежный гонорар за свои услуги.

Доверчивые тюменки отдали предоплату, после чего злоумышленница перестала выходить с ними на связь. Сотрудники полиции установили личность подозреваемой. Ей оказалась 24-летняя неработающая местная жительница. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причастность подозреваемой к аналогичным преступлениям.

Возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество". Подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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# мошенничество , уголовное дело

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