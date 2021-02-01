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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тоболяк избил дворника за отказ помочь

Происшествия, 16:11 27 февраля 2021

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью задержан полицейскими в Тобольске. Конфликт произошел возле одного из общежитий в 6 микрорайоне города, сообщает УМВД по Тюменской области.

О 54-летнем мужчине, поступившем в областную больницу с множественными телесными повреждениями в правоохранительные органы сообщили медики. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого.

Ранее неоднократно судимый 22-летний молодой человек был задержан и доставлен в отдел полиции. Как выяснилось, он со своим товарищем выносил вещи из кухни общежития. У подъезда они встретили знакомого дворника и в грубой форме потребовали помочь им. Мужчина отказал. Тогда задержанный начал избивать потерпевшего.

Свою вину он признал, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

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# Тобольск , уголовное дело

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