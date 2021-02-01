Эндокринолог назвала самые безопасные заменители сахара

| Фото: www.fbuz47.ru | Фото: www.fbuz47.ru

Ограничить количество сахара в рационе и остановиться на таких его заменителях, как эритрит, стевия или сукралоза, рекомендовала гражданам врач-эндокринолог клиники МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова. Об этом пишут РИА Новости.

Первые два заменителя – натуральные, уточнила врач. "Стевия в 300 раз слаще, чем сахар, поэтому буквально две капли на стакан воды или кофе – и получается очень сладко, некалорийно и без всякого влияния на углеводный обмен", – пояснила она.

Некоторые потребители относят к недостаткам стевии горьковатый травяной привкус, поэтому был разработан подсластитель стевиозид, его изготавливают из того же сырья, что и стевию, но в нем нет горечи.

В отличие от эритрита и стевии, сукралоза – искусственный продукт. Тем не менее, по словам эндокринолога, он безвреден даже для беременных женщин и грудных детей.

"Несмотря на то, что сукралоза – искусственный сахарозаменитель, это практически единственный сахарозаменитель, который во всем мире разрешен для употребления и беременным, и грудным детям, настолько он доказал свою безопасность", – сказала Павлова.