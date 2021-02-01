Соревнования по хоккею в валенках собрали дворовые команды Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Юные тюменцы вышли на лед на соревнованиях по хоккею в валенках в рамках городской спартакиады дворовых команд, которые проходят 28 февраля.

На хоккейном корте школы №5 в течение дня выступят команды ребят от 14 до 17 лет, сформированные по территориальному принципу: "Прибой", "Союз 6065", "Грани", "Кижеватова", "Кижеватова-2", "Лесобаза-Тура", "Фортуна-Метелево", "Фортуна-школа 38", "Фортуна-2", "Старт", "Поселок Строителей", "Пламя", "Контакт-КПД", "Олимп". Все хоккеисты занимаются по месту жительства с инструкторами по спорту.

Как сообщают в ТГМЦ, спартакиада дворовых команд началась две недели назад с забегов на коньках. После хоккея в валенках активные жители Тюмени посоревнуются в дартсе, многоборье ГТО, мини-футболе, волейболе и скандинавской ходьбе. Спартакиада проходит в трех возрастных группах: 10-17 лет, 18-49 лет и 50 лет и старше. У каждой группы - свой перечень видов спорта из числа тех, что перечислены выше.

Организаторы соревнований - департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени и Тюменский городской многопрофильный центр.