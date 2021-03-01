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Пенсионерка отдала мошеннику восемь тысяч рублей

Происшествия, 11:39 01 марта 2021

заводоуковский межмуниципальный отдел МВД Росси | Фото: заводоуковский межмуниципальный отдел МВД Росси

Пожилая тюменка лишилась восьми тысяч рублей, поверив телефонному мошеннику, сообщает региональное УМВД.

По словам потерпевшей, собеседник представился сотрудником сотового оператора и сообщил, что компания возвращает ряду абонентов деньги за неиспользованные услуги связи.

Мужчина убедил пенсионерку назвать данные банковской карты и заверил, что деньги в скором времени поступят на счет. Спустя несколько минут женщина получила sms о списании всех имевшихся средств.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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# мошенничество , уголовное дело

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