Пенсионерка отдала мошеннику восемь тысяч рублей

| Фото: заводоуковский межмуниципальный отдел МВД Росси | Фото: заводоуковский межмуниципальный отдел МВД Росси

Пожилая тюменка лишилась восьми тысяч рублей, поверив телефонному мошеннику, сообщает региональное УМВД.

По словам потерпевшей, собеседник представился сотрудником сотового оператора и сообщил, что компания возвращает ряду абонентов деньги за неиспользованные услуги связи.

Мужчина убедил пенсионерку назвать данные банковской карты и заверил, что деньги в скором времени поступят на счет. Спустя несколько минут женщина получила sms о списании всех имевшихся средств.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.