Ишимский район признан победителем областных спортивных игр

| Фото: ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Команда Ишимского района одержала победу в XXVIII зимних сельских спортивных играх Тюменской области, сообщает ЦСП72.

Всего в состязаниях, завершившихся в Ишимском районе, приняли участие около 600 человек из 22 территорий региона. В программу стартов входили соревнования полиатлонистов, лыжников, спортивных семей, дояров, механизаторов, шахматистов и шашистов, соревнования по охотничьему биатлону и крестьянская эстафета.

Среди территорий первой группы (с населением до 20 тыс. человек) первое командное место завоевали представители Ялуторовского района, на втором месте – Викуловский район, на третьем – Армизонский район.

Среди муниципальных образований второй группы (с населением 20 тыс. человек и более) победили хозяева соревнований – Ишимский район, первенство им уступили представители Тюменского района, Упоровский район на третьем месте. Среди всех муниципальный образований тройка лидеров выглядит также.

По итогам соревнований сформирована команда, которая представит Тюменскую область на Всероссийских зимних сельских спортивных играх в Перми 16 марта.