Тюменцам доступен новый онлайн-проект "Здоровый садовод"

| Фото: тюменский Союз садоводов России во "ВКонтакте" | Фото: тюменский Союз садоводов России во "ВКонтакте"

О профилактике инсультов и инфарктов, самоконтроле артериального давления и тактике первой помощи при обострениях сосудистых заболеваний расскажут на онлайн-занятии школы "Здоровый садовод" 3 марта. Начало в 17 часов, сообщает пресс-служба Тюменского областного центра медицинской профилактики.

Лекция пройдет здесь.

Напомним, в феврале Региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики совместно с Союзом садоводов России запустили проект, направленный на подготовку здоровья к дачному сезону, обучение навыкам самоконтроля показателей здоровья и правилам оказания первой помощи, определение наступления кризисных жизнеугрожающих состояний.

Первая лекция с психологом центра Евгенией Саськовой уже доступна в официальной группе во "ВКонтакте" Союза садоводов России. В прямом эфире она рассказала об основных проблемах, с которыми могут столкнуться дачники и дала рекомендации как их избежать.

Онлайн-лекцию провел и остеопат, травматолог-ортопед Павел Мельников. Основную проблему он видит в том, что садоводы берут на себя слишком большую нагрузку, высаживают очень много растений, за которыми позже требуется уход. И тогда огород – это уже не отдых и хобби, а тяжелый труд. Травматолог отметил, что при работе в саду и огороде основная нагрузка идет на позвоночник и мышцы всей задней поверхности тела. Также при работе обычно полусогнуты суставы – это тоже оказывает негативное влияние на здоровье.

"Старайтесь менять и чередовать виды активности. И все-таки самый полезный вид физической активности – это ходьба. Больше перемещайтесь по участку. Необходимый навык – рационально распределять нагрузку и правильно планировать объем", - посоветовал врач.

Также он предложил использовать небольшие лейки для полива, это обеспечит долгий процесс ходьбы и исключит вероятность и исключит вероятность перенапряжения от тяжестей, защемления и растяжения.

Расписание последующий лекций:

17 марта - первая помощь при остановке сердца,

7 апреля - профилактика присасывания клеща,

21 апреля - первая помощь при кровотечениях,

5 мая - первая помощь при переломах,

19 мая - профилактика теплового и солнечного ударов.