В аварии на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск погиб водитель

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водитель автомобиля Hyundai Solaris погиб от травм, полученных в аварии на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск 28 февраля.

В 23 часа на 236-м км пути в Тобольском районе автомобиль Hyundai Solaris, которым управлял житель Тобольска, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом.

"Пассажиров в автобусе не было. Водитель иномарки 1961 года рождения был доставлен в больницу, где впоследствии скончался", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Инна Пахомова