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В аварии на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск погиб водитель

Происшествия, 11:17 01 марта 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водитель автомобиля Hyundai Solaris погиб от травм, полученных в аварии на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск 28 февраля.

В 23 часа на 236-м км пути в Тобольском районе автомобиль Hyundai Solaris, которым управлял житель Тобольска, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом.

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"Пассажиров в автобусе не было. Водитель иномарки 1961 года рождения был доставлен в больницу, где впоследствии скончался", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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