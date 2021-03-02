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В Тюменской области продолжится реализация программы замены деревянных школ

Экономика, 10:41 02 марта 2021

администрации Тобольского района

Ветхую деревянную школу в дер. Тахтагул Тобольского района заменят на модульную. Ее возведут по региональной программе, рассчитанной до 2024 года. Об этом рассказал глава района Леонид Митрюшкин на личном приеме граждан, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В деревянном здании, которое отапливается дровами, всего два кабинета: учебный класс и помещение для группы кратковременного пребывания. Здесь занимаются 13 дошкольников и 11 учеников начальной школы. Учащиеся средний классов обучаются в соседней деревне Чебурге, живут в интернате.

администрации Тобольского района

Глава Тобольского района сказал, что в 2021 году начнется проектирование чебургинской школы с интернатом. Это будет капитальное строение со спортзалом, пищеблоком, просторными кабинетами, современной мебелью и оборудованием.

"Планомерно подойдём и к строительству модульного здания начальной школы в деревне Тахтагул", - отметил Леонид Митрюшкин.

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# модульная школа , строительство , Тобольский район , школа

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