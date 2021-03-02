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Шестилетняя девочка попала под колеса иномарки в Тюмени

Происшествия, 10:24 02 марта 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Шестилетнюю девочку сбил водитель автомобиля Hyundai Solaris на ул. Эрвье в Тюмени 1 марта.

Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, по предварительной информации, девочка получила ушибы.

"Бабушка вела девочку из детского сада, она опередила женщину, побежала вперед. На комбинезоне были световозвращающие элементы", – рассказали в областном управлении ГИБДД.

Обстоятельства выясняются.

"При переходе детей всегда нужно держать за руку. Часто можно видеть такую картину, как дети бегут через пешеходный переход, а родители идут где-то позади. Это небезопасно, водители не всегда замечают маленьких пешеходов", – пдчеркнули в инспекции.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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