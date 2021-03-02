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Тюменец лишился свободы на 11 лет за попытку сбыта наркотиков

Общество, 17:28 02 марта 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

К 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима приговорил Исетский районный суд 45-летнего тюменца за попытку сбыта наркотиков, сообщает прокуратура Исетского района.

Мужчина вступил в сговор для незаконного сбыта наркотиков в Тюменской области. В июле 2020 года он забрал почти 2 кг наркотического средства N-метилэфедрона из тайника в лесу в Исетском районе недалеко от дороги Курган - Тюмень.

После задержания сотрудникам полиции стало известно о закладке, которую тюменец сделал в апреле 2020 года для реализации еще более 95 граммов запрещенного вещества. Она обнаружена, вещество изъято.

Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 чч. 4 и 5 ст. 228.1 УК РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств".

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# наркотики , прокуратура

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