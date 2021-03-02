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Команда телеканала "Тюменское время" показала себя в хоккее

Общество, 12:16 02 марта 2021

телеканал "Тюменское время"

Команда телеканала "Тюменское время" сыграла в хоккейном турнире "Огненная шайба". Соперником ее стала сборная Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Телевизионщики – постоянные участники турнира, поэтому им доверили открыть соревнования. Напомним, в 2019 году команда заняла первое место, в 2020 — второе.

телеканал "Тюменское время"

Всего в этот день на площадки "АквАйСпорт-Тюмень" и озеро Чемпионов вышли 12 команд. Турнир продолжался четыре часа. Как признались участники, главная его сложность, даже для опытных хоккеистов, – ходить по льду в валенках.

телеканал "Тюменское время"

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# Тюменское время , хоккей

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