Команда телеканала "Тюменское время" показала себя в хоккее

телеканал "Тюменское время" телеканал "Тюменское время"

Команда телеканала "Тюменское время" сыграла в хоккейном турнире "Огненная шайба". Соперником ее стала сборная Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Телевизионщики – постоянные участники турнира, поэтому им доверили открыть соревнования. Напомним, в 2019 году команда заняла первое место, в 2020 — второе.

телеканал "Тюменское время" телеканал "Тюменское время"

Всего в этот день на площадки "АквАйСпорт-Тюмень" и озеро Чемпионов вышли 12 команд. Турнир продолжался четыре часа. Как признались участники, главная его сложность, даже для опытных хоккеистов, – ходить по льду в валенках.