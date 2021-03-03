Воспитанники ФК "Тюмень" готовятся сыграть против сборной Франции

| Фото: МФК "Тюмень" | Фото: МФК "Тюмень"

Игроки мини-футбольного клуба "Тюмень" Иван Милованов и Сергей Абрамович принимают участие в тренировочном сборе национальной команды, сообщает пресс-служба тюменского клуба.

Сборная России ведет подготовку к матчам группового этапа квалификации чемпионата Европы-2022 против команды Франции. Всего на учебно-тренировочный сбор вызвано 18 футболистов из восьми команд.

Матчи против команды Франции пройдут 5 и 9 марта. Первая игра состоится в Париже, спустя четыре дня соперники встретятся в подмосковном Щелково.

После первых двух туров сборная России единолично возглавляет отборочную группу № 2 с шестью набранными очками. Подопечные Сергея Скоровича одержали крупную домашнюю победу над Арменией (6:0), а затем уверенно переиграли в гостях Грузию (4:0).