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Тюменские мастера соберутся на "Солянка маркете"

Общество, 08:34 04 марта 2021

со страницы legenda.ceramics в Instagram | Фото: со страницы legenda.ceramics в Instagram

40 участников соберет ярмарка изделий ручной работы "Солянка маркет" в Тюмени 6 марта. Событие состоится в фудмаркете "Заречный" (ул. Эрвье, 22), начало в 12 часов.

"Будут талантливые мастера из Тюмени. Есть несколько участников из других городов, но у них уже есть представительства в областной столице, поэтому считаем их своими. Ожидается много новых участников, которые впервые выставят свои работы. Они начали творить, так скажем, в такой непростой прошлый год", – рассказал куратор маркета Альберт Фатыхов.

По его словам, на втором этаже фудмаркета можно будет найти предметы для создания атмосферы тепла и уюта в доме, интерьерный декор, свечи и другие аксессуары, новые локальные бренды одежды.

"Можно сказать, что все участники придерживаются экологичности как в производстве так и в упаковке товара. Меньше пластика, больше натуральных материалов", – подчеркнул Альберт Фатыхов.

Инна Пахомова

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# мастера , творчество , ярмарка

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